Sheinbaum responde a CRÍTICAS de Trump: Explica acuerdos binacionales para el río Tijuana

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 11 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana confirmó que existe un acuerdo vigente entre México y Estados Unidos (EU) para atender el saneamiento del río Tijuana, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara del tema.

En la previa, el mandatario por el Partido Republicano exigió públicamente que el problema de aguas residuales en el río Tijuana (en Baja California) fuera resuelto "de inmediato". Ante estas declaraciones, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que ambas naciones mantienen un mecanismo de entendimiento que implica obras en ambos lados de la frontera para reducir la descarga de contaminantes.

#EnLaMañanera | uD83DuDEB0 "EU debe construir planta de tratamiento": Sheinbaum sobre contaminación del río Tijuana pic.twitter.com/6LSmNVUzSr — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 11, 2025

En su intervención, Sheinbaum recordó que el primer acuerdo bilateral se firmó durante la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese entendimiento permitió la construcción de una planta de tratamiento destinada al río Tijuana, infraestructura desarrollada por ingenieros militares y que actualmente se encuentra en operación. Esta instalación fue el primer paso para disminuir los flujos de aguas negras que históricamente han afectado tanto a comunidades mexicanas como estadounidenses.

Asimismo, la presidenta detalló que, de manera reciente, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos realizaron una visita conjunta a Tijuana. Como resultado, ambas partes firmaron un nuevo esquema de entendimiento que amplía los compromisos.

Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria (de Medio Ambiente) Alicia Bárcena, y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo de un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado", dijo la presidenta.

La mandataria señaló que el nuevo acuerdo incluye la ampliación de una planta de tratamiento ubicada en San Diego, California, obra que corresponde a las autoridades estadounidenses. México, por su parte, deberá ejecutar a partir del próximo año la construcción de colectores adicionales y la ampliación de la planta que ya opera en territorio nacional.

Sheinbaum subrayó que, por años, parte del drenaje de Tijuana terminaba en el océano Pacífico, un problema que no solo generaba afectaciones locales, sino también impactos ambientales en la frontera común. Con los dos acuerdos alcanzados, dijo, ahora existe una ruta clara para disminuir estas descargas.

Respuesta a las críticas de Trump

Respecto a las declaraciones de Trump, la mandataria consideró que el presidente estadounidense podría no haber recibido la información completa antes de señalar a México en redes sociales. Aclaró que, en este tema, ya existen dos acuerdos formales y que ambos países están obligados a cumplirlos.

A lo mejor no estaba suficientemente informado, no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación, pero en particular en ese caso, ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos también", apuntó Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'