Alerta sanitaria: Secretaría de Salud reporta el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México

Ciudad de México.- En un reciente comunicado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que, por lo pronto, no se tiene identificado ningún caso del virus de la influenza A H3N2 subtipo K en el país, luego de que desde hace tiempo se han reportado varios contagios en el Reino Unido y en algunas zonas específicas de Europa. Además, la dependencia aseguró que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene "un monitoreo y análisis permanente".

No obstante, pese a este panorama favorable, en una actualización reciente la autoridad sanitaria confirmó que una persona dio positivo a este padecimiento; afortunadamente, recibió tratamiento antiviral y ya se recuperó. Derivado de ello, el SINAVE se comprometió a prestar especial atención a esta variante como una medida para detectar si existen más casos a lo largo de la República Mexicana.

#ÚltimaHora | Secretaría de Salud comunica que el INER confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México ?? pic.twitter.com/FzJE8f6bFi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Información en desarrollo...

