¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
SECRETARÍA DE SALUD

Alerta sanitaria: Secretaría de Salud reporta el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México

En un comunicado, la Secretaría de Salud confirmó que, después de todo, sí existe un caso de una contagiada de influenza virus A H3N2, subtipo K

Alerta sanitaria: Secretaría de Salud reporta el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México
INER detecta por primera vez en México la influenza A H3N2 subclado K Foto: Internet

Ciudad de México.- En un reciente comunicado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que, por lo pronto, no se tiene identificado ningún caso del virus de la influenza A H3N2 subtipo K en el país, luego de que desde hace tiempo se han reportado varios contagios en el Reino Unido y en algunas zonas específicas de Europa. Además, la dependencia aseguró que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene "un monitoreo y análisis permanente".

No obstante, pese a este panorama favorable, en una actualización reciente la autoridad sanitaria confirmó que una persona dio positivo a este padecimiento; afortunadamente, recibió tratamiento antiviral y ya se recuperó. Derivado de ello, el SINAVE se comprometió a prestar especial atención a esta variante como una medida para detectar si existen más casos a lo largo de la República Mexicana.

Información en desarrollo... 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.