Clima HOY viernes 12 de diciembre en la NOCHE: Reportan LLUVIAS FUERTES en las siguientes regiones

Ciudad de México.- Para este viernes 12 de diciembre de 2025 en la noche se reportan lluvias fuertes en diferentes regiones del país; aquí te presentamos el reporte completo del clima para hoy de las 20:00 horas en adelante. Recuerda que esta información es parte del último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, durante esta noche de viernes 12 de diciembre y la madrugada de mañana sábado 13 de diciembre, canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en diferentes regiones; aquí te presentamos cuales.

???? Toma tus precauciones.



El #FrenteFrío número 21 ocasionará, el próximo domingo, #Lluvias intensas en regiones de #Chiapas y de fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste de #México, además de la #Huasteca y la #PenínsulaDeYucatán. ?? pic.twitter.com/0qIeBLEZzS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 13, 2025

¿Dónde lloverá este viernes 12 de diciembre de 2025?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Quintana Roo

Lluvias fuertes

Chiapas

Campeche

Yucatán

Chubascos

Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca)

Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Estado de México

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Lluvias aisladas

Jalisco

Colima

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Asimismo, según el SMN, se prevé viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en la península de Yucatán y rachas de la misma intensidad de componente sur en Tamaulipas. Finalmente, cabe señalar que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

¿En qué regiones del país habrá lluvias para mañana sábado 13 de diciembre de 2025?

Pronóstico de lluvias para mañana 13 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

#Lluvias con #Chubascos se pronostican para regiones del noreste, sur y sureste de #México, y en zonas de la #Huasteca, así como #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h en el istmo y #GolfoDeTehuantepec, en las próximas horas. En el occidente del país se esperan lluvias aisladas ?? pic.twitter.com/wuAjZfUuFi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua