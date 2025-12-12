Clima HOY viernes 12 de diciembre en la NOCHE: Reportan LLUVIAS FUERTES en las siguientes regiones

Ciudad de México.- Para este viernes 12 de diciembre de 2025 en la noche se reportan lluvias fuertes en diferentes regiones del país; aquí te presentamos el reporte completo del clima para hoy de las 20:00 horas en adelante. Recuerda que esta información es parte del último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.
De acuerdo con el último reporte de la Conagua, durante esta noche de viernes 12 de diciembre y la madrugada de mañana sábado 13 de diciembre, canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en diferentes regiones; aquí te presentamos cuales.
¿Dónde lloverá este viernes 12 de diciembre de 2025?
Lluvias puntuales muy fuertes:
- Quintana Roo
Lluvias fuertes
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Chubascos
- Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca)
- Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)
- Estado de México
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
Lluvias aisladas
- Jalisco
- Colima
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Asimismo, según el SMN, se prevé viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en la península de Yucatán y rachas de la misma intensidad de componente sur en Tamaulipas. Finalmente, cabe señalar que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.
¿En qué regiones del país habrá lluvias para mañana sábado 13 de diciembre de 2025?
Pronóstico de lluvias para mañana 13 de diciembre de 2025:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua