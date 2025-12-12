Frente Frío y LLUVIAS: Conoce cómo estará el CLIMA en México HOY viernes 12 de diciembre

Ciudad de México.- ¡Se aproxima el fin de semana! Y si hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en México, ya sea por diversión u obligaciones, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, ya que este día varios fenómenos afectarán la República Mexicana. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que debes conocer.

Así estará el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los canales de baja presión favorecerán lluvias, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones del centro, sur y sureste del país, incluidas zonas del Valle de México. Yucatán y Quintana Roo serán los estados más afectados, con precipitaciones fuertes que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

Los sistemas de baja presión interactúan con el aire cálido y húmedo de tres litorales, lo que impulsa nublados densos y actividad eléctrica en amplias zonas del país. Paralelamente, un nuevo Frente Frío se acerca a la frontera norte y noreste, donde se esperan los primeros efectos durante la tarde, con incremento en las rachas de viento y descenso nocturno de temperaturas.

Pronóstico de lluvias

Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes. En estados como Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche se anticipan intervalos de chubascos, mientras que en Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos habrá lluvias aisladas. Las precipitaciones podrían elevar niveles de ríos y causar afectaciones en zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas

La franja del Pacífico (incluyendo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) alcanzará máximas de 35 a 40°C. Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán tendrán valores entre 30 y 35°C.

Por la mañana, el frío seguirá presente en zonas serranas: Chihuahua y Durango registrarán mínimas de -10 a -5°C; Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla bajarán de -5 a 0°C; y regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca reportarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)