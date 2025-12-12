Lista de GANADORES de Lotería Nacional: Sorteo Especial 307 de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre

Ciudad de México.- Este viernes 12 de diciembre de 2025 es especial, pues la Lotería Nacional celebra el Sorteo Especial número 307 que hace alusión a la Virgen de Guadalupe, así que si compraste tu cachito de Lotenal y te sientes de suerte, no puedes perderte la lista completa de ganadores. Recuerda que TRIBUNA tiene para ti todos los detalles de este sorteo en el que el premio mayor es de 40.5 millones de pesos en tres series.
La Lotería Nacional señala en su comunicado: "La Virgen de Guadalupe, símbolo profundo de fe, identidad y esperanza para millones de mexicanas y mexicanos, ocupa un lugar único en la historia espiritual y cultural del país. Desde su advocación en el Cerro del Tepeyac, su imagen ha acompañado al pueblo en sus momentos más desafiantes y luminosos, convirtiéndose en un emblema que trasciende generaciones y fronteras".
En este marco de profunda devoción, Lotería Nacional honra a la Virgen de Guadalupe, con el propósito de celebrar su presencia viva en el corazón del pueblo mexicano. Esta emisión reconoce su papel como protectora espiritual y como símbolo de identidad nacional, rindiendo homenaje a la tradición que, cada 12 de diciembre, une a millones de peregrinos, familias y comunidades en un gesto de gratitud, esperanza y renovación.
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 307 HOY 12 de DICIEMBRE
Premio Mayor 40.5 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 4,500,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 600,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 600,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 600,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 600,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 300,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 300,000 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 300,000 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 300,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimer premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimotercer premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimocuarto premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimoquinto premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimosexto premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimoséptimo premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimoctavo premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Decimonoveno premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Vigésimo premio 190,500 pesos:
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui