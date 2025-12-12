Manifestantes anuncian NUEVO paro nacional en México: Esta es la fecha del próximo BLOQUEO carretero

Ciudad de México.- ¿Tienes planeado un viaje en carretera la siguiente semana? Si la respuesta es afirmativa, más vale que tomes precauciones, pues los manifestantes y productores de distintas regiones de México anunciaron que ya se preparan para retomar los bloqueos en carreteras federales, los cuales afectaron a la población mexicana los últimos días de noviembre 2025. Aquí te compartimos más detalles.

Manifestantes preparan NUEVOS bloqueos carreteros: Lo que debes saber

A través de comunicados y mensajes difundidos en redes sociales, los agricultores advirtieron que están listos para un nuevo paro nacional si las negociaciones con el Gobierno Federal no avanzan en los próximos días. La convocatoria provino principalmente de organizaciones del noroeste, donde representantes señalaron que las demandas del sector continúan sin respuesta.

Transportistas y agricultores preparan paro nacional en México. Foto: Facebook

En la más reciente comunicación, los colectivos advirtieron que su regreso a las carreteras será "en unidad y con la fuerza que nos caracteriza", ante lo que consideran una problemática crítica para el campo mexicano.

Fecha del posible nuevo bloqueo nacional

De acuerdo con productores que participaron en las movilizaciones recientes, el próximo martes 16 de diciembre de 2025 sería la fecha para retomar los bloqueos carreteros en distintos puntos del país. Señalaron que esperan avances concretos antes de ese día; de lo contrario, reanudarán acciones de presión, incluyendo cierres, marchas y presencia en casetas de cobro.

Eraclio Rodríguez, uno de los voceros más visibles del movimiento, indicó que además se evalúa tomar puentes internacionales si continúa la falta de acuerdos. Recalcó que los bloqueos previos no dejaron soluciones duraderas y que la situación del campo sigue siendo insostenible para miles de productores.

Transportistas se suman: Denuncian falta de respuesta y extorsiones

A las advertencias de los agricultores se sumó la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), cuyo dirigente David Estévez sostuvo que tampoco han recibido soluciones a sus demandas. Señaló que la problemática no solo afecta al sector primario, sino a miles de operadores que enfrentan riesgos constantes en carretera, extorsiones y pérdidas económicas.

El líder transportista aseguró que, desde hace siete años, se incrementaron los retenes policiales en carreteras federales, donde los operadores denuncian cobros indebidos y revisiones sin fundamento. Afirmó que estas prácticas pertenecen únicamente al ámbito federal, por lo que pidió frenar los retenes estatales y municipales que calificó como "invasión de facultades".

Exigencias del movimiento: lo que piden agricultores y transportistas

Tanto agricultores como transportistas han delineado un pliego de demandas que consideran indispensables para detener los bloqueos. Entre ellas destacan:

Crear paraderos seguros que permitan descansar sin riesgo de robos o violencia.

Emitir un documento oficial que prohíba a policías estatales y municipales instalar retenes en carreteras federales.

Instalar una oficina especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender robos al transporte público.

para atender robos al transporte público. Retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo, para estabilizar su precio.

Sacar también un millón de toneladas de trigo y fijar su precio en 6,500 pesos por tonelada.

Retirar 17 millones de toneladas de maíz para liberar el mercado.

Implementar precios base que permitan al Gobierno de México constituir una reserva estratégica de alimentos.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades federales no han emitido una postura definitiva sobre las recientes advertencias. Los productores insistieron en que, si no se presentan soluciones reales para el 16 de diciembre, los bloqueos se llevarán a cabo tal como está previsto.

