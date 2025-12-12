México y Estados Unidos logran acuerdo sobre Tratado de Aguas; entregas comienzan la próxima semana

Ciudad de México.- El gobierno de México y de Estados Unidos llegaron este viernes 12 de diciembre de 2025 a un acuerdo sobre el Tratado de Aguas de 1944; con esto se van a liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para el país vecino. Las entregas van a iniciar en la semana del 15 de diciembre.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con la imposición de un arancel del 5 por ciento si el país no entregaba el líquido para ayudar a los agricultores de Texas. "México debe resolver sus problemas de agua y residuos inmediatamente. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!", aseveró en un breve mensaje en Truth Social.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el país no ha incurrido en ninguna violación del tratado. "El Gobierno de México subraya que no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones. En un periodo marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del tratado, la disponibilidad hidrológica y de los límites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera".

Comunicado conjunto entre México y Estados Unidos sobre la distribución del Agua

México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944. Ambos países reconocen la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua bajo el Tratado de 1944 y su impacto en nuestros ciudadanos y reafirman la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del agua. México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre. Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026. Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC. En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado.

