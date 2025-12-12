Sheinbaum invita al Papa León XIV a México, agricultores anuncian nuevo paro nacional y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 12 de diciembre, infórmate sobre la invitación que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Papa León XIV para su visita al país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Agricultores y transportistas anuncian nueva fecha de paro nacional

Manifestantes y productores de distintas regiones del país anunciaron que ya se preparan para retomar los bloqueos en carreteras federales este próximo martes 16 de diciembre de 2025, esto si las negociaciones con el Gobierno Federal no avanzan.

Trasladan al Altiplano a 'El Limones', acusado de extorsión

El criminal identificado como Edgar 'N', alias 'El Limones', fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, El Altiplano, luego de ser detenido en Durango; es señalado por mantener una red de amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región.

Sheinbaum extiende una invitación al Papa León XIV para visitar México

En pleno 12 de diciembre, durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV, a quien le extendió una invitación formal para visitar México.

Fuente. Tribuna del Yaqui