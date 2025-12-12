Sheinbaum y Papa León XIV conversan por llamada telefónica y lo invita a visitar México

Ciudad de México.- En pleno 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV, a quién extendió para invitación formal para visitar México. La mandataria dio a conocer el diálogo a través de sus redes sociales.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el Papa León XIV para invitarlo a conocer nuestro país". Según relató el pontífice envió "bendiciones y saludos" a la población con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado una fecha o agenda para una posible visita, pero el gesto fue presentado como un primer acercamiento institucional entre el nuevo pontífice y el Gobierno mexicano. Este mismo viernes, el papa León XIV celebró por primera vez una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, en la Santa Sede. Se trata de la primera ceremonia guadalupana encabezada por el pontífice desde el inicio de su pontificado.

La celebración reunió a fieles de distintas nacionalidades, en especial de países de América Latina, y fue interpretada como un gesto de cercanía hacia México y las comunidades guadalupanas fuera del país. La misa se realizó días después de que el Vaticano publicara una directriz doctrinal en la que se aclara que María no debe ser llamada 'corredentora'.

León XIV reiteró que la salvación proviene únicamente de Cristo, al tiempo que reconoció el papel especial de la Virgen dentro de la fe católica. En México, el 12 de diciembre conmemora las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, ocurridas en 1531, según la tradición católica. La fecha recuerda el momento en que la Virgen pidió la construcción de un templo en ese lugar y dejó su imagen impresa en el ayate de Juan Diego como prueba de su presencia.

¿Cómo se celebra el 12 de diciembre en México?

Cada año, millones de personas participan en distintas actividades, entre ellas:

Peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México.

Misas y celebraciones religiosas en todo el país.

Cantos de 'Las Mañanitas'.

Promesas, danzas y ofrendas como expresión de fe.

Asimismo, la Virgen de Guadalupe es venerada en otros países de América Latina y en comunidades mexicanas en el extranjero. El 12 de diciembre también se realizan misas y actos religiosos en distintas partes del mundo, incluido el Vaticano.

