Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 12 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 12 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Cuajimalpa. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas desde el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico. Hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa para informar sobre la iniciativa federal que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Se estima la presencia de alrededor de 100 personas.

Más tarde, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuajimalpa se reunirán miembros del Refugio Franciscano A.C. en Carretera México-Toluca km 17.5, col. Lomas de Hermosa. Realizarán una cadena humana de amor y salvación alrededor del Refugio Franciscano con el objetivo de exigir que se les entregue la custodia de los animales que habitan en el refugio, después de haber sido desalojados de las instalaciones.

Tráfico en CDMX hoy 12 de diciembre

De igual manera, a las 10:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se verán las integrantes del colectivo Minerva en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, col. San Rafael. Exigen justicia para la víctima de violencia familiar y el castigo del presunto responsable conforme a la ley, mediante un proceso que garantice el respeto a los derechos de la persona agraviada.

Por su parte, alrededor de las 14:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán el Frente por la Vivienda Joven en República de Cuba No. 11, col. Centro Histórico. Jornada de creación colectiva con la finalidad de elaborar carteles rumbo a la marcha del 15 de diciembre, por el derecho a una vivienda digna. Es necesario destacar que, en esta ocasión, se espera un aforo de aproximadamente 30 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui