Trasladan al Altiplano a 'El Limones', señalado por extorsión en Durango

Ciudad de México.- Esta mañana, Edgar 'N', alias 'El Limones', fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, El Altiplano, luego de ser detenido en Durango durante una serie de operativos realizados por autoridades federales en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Junto con él fueron trasladadas cinco personas más, capturadas en cateos efectuados en Coahuila y Durango.

La detención de 'El Limones' ocurrió tras trabajos de inteligencia en los que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Edgar 'N' era considerado objetivo prioritario al ser identificado como jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo que, de acuerdo con información del CNI, mantenía una red de amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos en la región. Además, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se detectaron operaciones irregulares relacionadas con fraude y lavado de dinero.

Esta mañana, Edgar “N”, alias “El Limones”, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", junto con cinco personas más, detenidas en cateos realizados en Coahuila y Durango. Vía @SSPCMexico. pic.twitter.com/lie8LfFM9T — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 12, 2025

Las órdenes judiciales que autorizaron los cateos permitieron asegurar cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico. Cabe señalar que durante el 10 de diciembre, Harfuch informó sobre la detención de Edgar 'N', alias 'El Limones', objetivo que trabajaba para 'Los Cabrera', organización criminal afín a 'Los Mayos' del Cártel del Pacífico. Durante las acciones de seguridad también se incautaron armas de fuego, una granada, así como equipo táctico.

La organización criminal de 'Los Cabrera' Sarabia está conformada por un grupo de hermanos oriundos de la comunidad de Vasco Gil en Canelas, Durango, cerca de la zona conocida como el Triángulo Dorado, en la frontera entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Este grupo criminal está ligado al cártel de Sinaloa y está liderado por los hermanos Felipe, José Luis, Alberto y Alejandro Cabrera Sarabia.

Detención y traslado de Edgar “N”, el “Limones” en Durango



Integrante de la organización criminal “Los Cabrera” dedicada a la extorsión y otros delitos en el norte del país



Extorsionaba a comerciantes y ganaderos, y operaba las finanzas del grupo delictivo pic.twitter.com/ebPR8PSgpS — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 10, 2025

Los presuntos vínculos de 'El Limones' con diputado de Morena

Luego que se dio a conocer la detención de Edgar 'N', salieron a relucir presuntos vínculos con el diputado federal de Morena, Pedro Haces, pues 'El Limones' supuestamente habría sido vinculado con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la Laguna.

Ante la situación, el líder sindical y diputado federal aseguró en un video que el detenido "no tiene ningún vínculo con CATEM" y sostuvo que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, "la cual en ningún momento establece relación con nuestra organización", dijo.

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro:



Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

La única información oficial es la emitida por la @SSPCMexico, y en ningún momento establece relación alguna con nuestra… pic.twitter.com/nu3AgwnL0h — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui