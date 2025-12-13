Femexci exhorta a mujeres a denunciar desde los primeros indicios de violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- La subdirectora de la Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas (Femexci), María de los Ángeles Ramírez Martínez, dio a conocer que, ante los primeros indicios de actos de violencia que se presenten, las mujeres deben acudir ante las autoridades a interponer la denuncia correspondiente.

"La recomendación que damos en Femexi cuando se acerca una mujer a recibir asesoría jurídica y a tener este acompañamiento, pues la importancia es dejar un antecedente, y para ello es necesario acudir a denunciar el hecho", comentó.

Comentó que cuando los hechos violentos, de cualquier índole que sean, no son denunciados o reportados ante las autoridades competentes, es como si nada hubiera ocurrido, y advirtió que en muchos casos las agresiones van escalando en cuanto a su intensidad.

Si nosotros vivimos un hecho de violencia y no lo denunciamos, es como si no hubiera sucedido absolutamente nada. A veces un hecho de violencia que puede ser algo como ocurre de manera inicial, primero agresiones verbales, y a veces las chicas consideran que eso no va a avanzar, pero está comprobado que la violencia va en escala", afirmó la también defensora de los derechos de las mujeres.

Ramírez Martínez comentó que en ocasiones la violencia inicia con levantamientos de mano, gritos, amagos y estas actitudes van escalando hasta que en ocasiones las víctimas pierden la vida.

Es en estos casos cuando la fiscalía no tiene como un norte a dónde dirigir la investigación, no se tiene un sospechoso porque no hubo un antecedente previo; realmente la investigación se pone más lenta y es más chamba para la fiscalía poder investigar un caso del que no se tiene un antecedente previo", explicó.

Agregó que hay casos en los que algunos tipos de violencia se han normalizado, razón por la cual se debe alertar a las mujeres y concientizarlas de las acciones que representan algún tipo de violencia. Finamente, dio a conocer que en pleno 2025 hay mujeres que desconocen los tipos de violencia.

De acuerdo a Femexci, para asesorar a cada mujer y explicarles los tipos de violencia que existen, se tiene que analizar el contexto de cada mujer, dependiendo de su estilo de crianza, del entorno en el que vive, para que no normalice o permita ciertos actos de violencia alrededor de su vida.

Según lo informado por la subdirectora, aproximadamente 20 mujeres son atendidas cada mes en este organismo, lo que refleja la atención constante y el compromiso de la institución con la población femenina que requiere sus servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui