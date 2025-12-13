Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 13 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 13 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

La primera concentración del día sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 13:00 horas; se trata del colectivo Minerva, en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No. 133, Col. San Rafael. En realidad, exigen justicia para una víctima de violencia familiar y el castigo del presunto responsable conforme a la ley, garantizando los derechos de la persona agraviada.

De igual manera, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 14:00 horas, integrantes del Colectivo Por un México Mejor se reunirán en el Plantón por los +43, Av. Paseo de la Reforma No. 211–213, Col. Cuauhtémoc. Se trata de la conmemoración de los 11 años de resistencia, dignidad y lucha del plantón por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, así como para exigir verdad y justicia en el caso. No se descarta la presencia de madres y padres de los normalistas desaparecidos, así como de otras organizaciones sociales.

Tráfico en CDMX hoy 13 de diciembre

Por otra parte, en la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 17:30 horas, miembros del Colectivo Libres Ya se concentrarán en el Espacio de Encuentros Clandestina, Dr. Atl No. 128, Col. Santa María la Ribera. El verdadero objetivo es la Posada Anticarcelaria 1312, con actividades en solidaridad con presos y perseguidos políticos en México. Asimismo, se espera que se una la organización Voces en Movimiento.

Finalmente, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, se verán a Comerciantes Otomíes Independientes en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Solicitan que se les permita la venta de sus artesanías en las inmediaciones del Zócalo capitalino. En esta ocasión, en específico, se espera un aforo de aproximadamente treinta personas en el lugar mencionado.

Fuente: Tribuna del Yaqui