Ciudad Obregón, Sonora.- Aquel 11 de septiembre de 2024, fue la noche en que México presenció uno de los virajes más inesperados en la arena política; el discurso opositor terminó por fracturarse y el tablero legislativo quedó redefinido ante la mirada del país entero. Tal como TRIBUNA advirtió días antes, cuando reveló que el bloque opositor enfrentaba presiones internas y señales de ruptura, el episodio que siguió confirmó que una sola decisión puede alterar por completo el rumbo institucional de la nación.

Los pasillos del congreso se transformaron en un escenario de gritos, recriminaciones y acusaciones abiertas de traición a la patria, mientras en el pleno avanzaba, sin pausa, la votación que le daría a Morena la mayoría calificada necesaria para consumar la Reforma al Poder Judicial. La narrativa de resistencia que durante meses habían sostenido las dirigencias opositoras se desplomó en cuestión de minutos, dejando al descubierto tensiones que TRIBUNA había documentado desde semanas atrás.

60 años, 60 historias: La aprobación de la Reforma al Poder Judicial, un día negro para México

Los aliados de Morena celebraron la consolidación de un proyecto que, afirmaron, democratizará y renovará al Poder Judicial. En contraste, la oposición denunció lo que considera el inicio de un periodo de riesgo para la independencia judicial y de mayor subordinación política de los tribunales del país. Lo cierto es que la jornada legislativa dejó un antes y un después. No solo por el contenido de la reforma, sino por la evidente fractura entre quienes prometieron defender una postura y quienes terminaron por votar en sentido contrario. Las tensiones internas, la presión de los liderazgos nacionales y la complejidad de un país que observa cada movimiento con creciente desconfianza quedaron expuestas en cada rincón del recinto. Con una portada de alto impacto, TRIBUNA documentó los hechos en los que Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares cedieron ante el oficialismo y traicionaron a la patria.

Afuera, en medio del humo de las protestas y el eco de consignas que resonaban en avenidas enteras, muchos se preguntaban lo mismo: ¿en qué momento se quebró la resistencia? Dentro del congreso, la respuesta ya había quedado registrada en el tablero: un voto bastó para cambiarlo todo.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



