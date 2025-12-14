Clima en México HOY 14 de diciembre: Conagua alerta lluvias intensas y bajas temperaturas

Ciudad de México.- El clima en México para este domingo 14 de diciembre de 2025 estará marcado por condiciones contrastantes en distintas regiones del país. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones, otras mantendrán ambientes cálidos e incluso calurosos. Aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima para que tomes las precauciones necesarias.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este domingo, el Frente Frío número 21 se desplazará sobre el noreste de México y la vertiente del Golfo, en combinación con un canal de baja presión ubicado al sur de dicha región. A este sistema se suma una masa de aire polar, responsable del descenso de temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Además, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe reforzará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de diciembre

Las condiciones más severas por lluvias se concentrarán en Tamaulipas y Chiapas, donde se esperan precipitaciones intensas, principalmente en regiones del centro y oeste de Tamaulipas, así como en el norte y este de Chiapas. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, centro y oriente como Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

En entidades del occidente y centro del país, como Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala, se esperan chubascos de distinta intensidad, mientras que en Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos podrían registrarse lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, con riesgo de incremento en niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En contraste con las lluvias, gran parte del país mantendrá temperaturas máximas elevadas. Se esperan valores de 35 a 40°C en estados del noroeste, occidente y sur como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas. En otras regiones, como Baja California Sur, Morelos, Tabasco y la península de Yucatán, las temperaturas oscilarán entre 30 y 35°C.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:36 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. uD83DuDC47 pic.twitter.com/vV7w2Qc3UH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

Por otro lado, el impacto del aire polar favorecerá temperaturas mínimas muy bajas en zonas serranas del norte y centro del país. En regiones montañosas de Chihuahua y Durango se prevén heladas severas, mientras que en sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas cercanas a cero grados. Otras zonas serranas del centro y oriente del país registrarán valores de 0 a 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)