Clima HOY domingo 14 de diciembre en la NOCHE: Frente frío 21 trae LLUVIAS INTENSAS en las siguientes regiones

Ciudad de México.- Para la noche de este domingo 14 de diciembre de 2025 se prevén lluvias puntuales intensas en diversas zonas del país a causa del frente frío número 21; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes 15 de diciembre, el frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional y la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo; esto provocará lluvias puntuales intensas en distintas entidades. En seguida, te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

Para hoy y mañana, se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Tamaulipas, #Veracruz y #Chiapas, y fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de #México, así como un marcado descenso de #Temperatura en varias regiones del país. Ve más en ??https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/ACpz2rEeqZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

¿Dónde lloverá este domingo 14 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales intensas en:

Tamaulipas (centro y oeste)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (norte y este)

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Nuevo León (centro y sur)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Las Montañas y Papaloapan)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias puntuales fuertes en:

Coahuila

Guanajuato

Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Sotavento y Los Tuxtlas)

Chubascos en:

Tlaxcala

Estado de México

Lluvias aisladas en:

Ciudad de México

Morelos

Por otra parte, para mañana lunes 15 de diciembre, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el oriente del país; en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este), y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua