Dan el último adiós a Jade Romero, joven promesa del ciclismo mexicano ¿de qué falleció?

Coatzacoalcos, Veracruz.- Bajo un ambiente de profundo respeto, la comunidad de Coatzacoalcos, Veracruz, se reunió este fin de semana para dar el último adiós a Jade Romero Peña. La joven ciclista de apenas 14 años de edad, considerada una de las joyas con mayor potencial en el deporte nacional, fue sepultada tras una emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y compañeros de disciplina, quienes honraron su memoria y celebraron la breve pero brillante trayectoria que construyó desde su infancia.

Los servicios fúnebres comenzaron en una conocida funeraria de la colonia Puerto México, donde se velaron sus restos. Posteriormente, el cortejo se trasladó a la iglesia de San José para una misa de cuerpo presente. Fue en este recinto sagrado donde los asistentes, entre lágrimas silenciosas y muestras de solidaridad, recordaron los logros de Jade. El homenaje se tiñó de blanco y color, pues decenas de globos y arreglos florales adornaron el recinto y acompañaron el recorrido hacia su última morada en el Panteón Municipal de Coatzacoalcos.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una despedida digna, enfocada en el cariño y la admiración que la joven despertó en su comunidad. La partida de Jade deja un vacío sensible en el ciclismo de ruta y montaña. Su carrera, iniciada a los 9 años de edad, fue un ascenso constante de disciplina y talento. A su corta edad, ya acumulaba medallas en diversas competencias y había logrado un hito crucial para cualquier atleta juvenil, la clasificación a las Olimpiadas Nacionales de la Conade 2025.

Su potencial era tal que, tras una exitosa gira de visorias el pasado mes de octubre, fue fichada formalmente a principios de diciembre por el A.R. Monex Pro Cycling Team. Esta escuadra, reconocida por ser la plataforma de talentos internacionales como Isaac del Toro, emitió un comunicado expresando su tristeza, reconociendo que Jade apenas comenzaba a vivir el sueño por el que tanto había trabajado.

¿De qué murió?

Sobre las circunstancias de su fallecimiento, se ha mantenido la prudencia informativa. Reportes de medios locales señalan que la atleta perdió la vida en un accidente carretero, presuntamente mientras se trasladaba hacia Toluca, Estado de México, para continuar con su preparación. Aunque la escuadra A.R. Monex confirmó el deceso, no se han emitido informes sobre los hechos, permitiendo que el foco de atención permanezca en el homenaje a su vida.

Hoy, Coatzacoalcos y el deporte nacional no solo despiden a una ciclista, sino a una joven que representaba el futuro y la esperanza de una disciplina exigente. Jade Romero Peña descansa ya en su tierra natal.

