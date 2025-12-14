¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Tráfico de la Ciudad de México

Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de diciembre en la capital

Se espera tráfico en CDMX por las marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen previstas para este domingo 14 de diciembre en la capital

Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de diciembre en la capital
Marchas y Movilizaciones para este domingo 14 de diciembre Foto: Internet

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 14 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:30 horas comenzará la marcha del movimiento Somos Generación Z México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. Marcha Del Silencio, para reafirmar su presencia en las calles y reforzar su exigencia de ser escuchados en el panorama político y social del país, demandando: Seguridad y Paz; Combate a la Corrupción y exigencia de Justicia; Reformas Políticas; Oportunidades; Libertad de Expresión; Lucha contra la Desigualdad; así como Democracia y Derechos.

En lo que respecta a concentraciones en la alcaldía Miguel Hidalgo, en punto de las 10:00 horas, la Asamblea Universitaria y Popular por Palestina se dará cita en el Mirador Fuente de Petróleos. Evento Okupa Gráfica por Palestina: intervención del espacio público con su arte y su protesta, por un México libre de sionismo y contra todos los exterminios; así como para exigir un alto a la guerra en Palestina y el fin de la ocupación de Israel.

Tráfico en CDMX hoy 14 de diciembre
Tráfico en CDMX hoy 14 de diciembre

Por su parte, en la alcaldía Benito Juárez, alrededor de las 15:00 horas, se concentrarán integrantes del Clan de las Mariposas Negras A.C. en la Cineteca Nacional México. Conversatorio Intergeneracional Trans, con la finalidad de reconocer a las diversas identidades lésbicas, trans, transfeministas y anticapitalistas, y tejer alianzas entre disidencias sexuales y de género frente a las violencias estructurales en México.

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el día, se reunirán Colectiva Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento político-cultural Amplifica Red, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género. Es necesario añadir que se espera un aforo de aproximadamente 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

 

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.