Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 14 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:30 horas comenzará la marcha del movimiento Somos Generación Z México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. Marcha Del Silencio, para reafirmar su presencia en las calles y reforzar su exigencia de ser escuchados en el panorama político y social del país, demandando: Seguridad y Paz; Combate a la Corrupción y exigencia de Justicia; Reformas Políticas; Oportunidades; Libertad de Expresión; Lucha contra la Desigualdad; así como Democracia y Derechos.

En lo que respecta a concentraciones en la alcaldía Miguel Hidalgo, en punto de las 10:00 horas, la Asamblea Universitaria y Popular por Palestina se dará cita en el Mirador Fuente de Petróleos. Evento Okupa Gráfica por Palestina: intervención del espacio público con su arte y su protesta, por un México libre de sionismo y contra todos los exterminios; así como para exigir un alto a la guerra en Palestina y el fin de la ocupación de Israel.

Tráfico en CDMX hoy 14 de diciembre

Por su parte, en la alcaldía Benito Juárez, alrededor de las 15:00 horas, se concentrarán integrantes del Clan de las Mariposas Negras A.C. en la Cineteca Nacional México. Conversatorio Intergeneracional Trans, con la finalidad de reconocer a las diversas identidades lésbicas, trans, transfeministas y anticapitalistas, y tejer alianzas entre disidencias sexuales y de género frente a las violencias estructurales en México.

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el día, se reunirán Colectiva Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento político-cultural Amplifica Red, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género. Es necesario añadir que se espera un aforo de aproximadamente 100 personas.

