Caída de avioneta en Toluca provoca alarma; columna de humo es visible a kilómetros (VIDEOS)

Toluca, Estado de México.- Este lunes 15 de diciembre de 2025 se reportó la caída de una avioneta en la comunidad de San Pedro Totoltepec, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, motivo por el cual autoridades y cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos, ya que la situación aún se encontraba en desarrollo. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad (SS), el accidente se registró específicamente en la calle Industria Automotriz y el bulevar Miguel Alemán.

De hecho, en redes sociales comenzaron a circular múltiples videos relacionados con el incidente; incluso, el C5 del Estado de México compartió un par de grabaciones a través de su perfil en X (antes Twitter), donde se aprecia una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona. Para la captación de estas imágenes, algunos medios utilizaron drones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México también se pronunció sobre este hecho, aclarando que en el sitio del percance se encuentra laborando personal especializado y se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en la medida de lo posible, evite acercarse al área, ya que esto podría entorpecer las labores de auxilio. Es importante recordar que este tipo de acciones también puede poner en riesgo la integridad de las personas.

"Esta Coordinación atiende un accidente aeronáutico registrado en San Pedro Totoltepec, municipio de #Toluca. Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia. Se exhorta a la población a no acercarse al área, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", puntualizó el organismo a través de su perfil oficial.

En otro tema, el pasado martes 9 de diciembre se registró un fuerte incendio en una bodega de desechos industriales ubicada sobre la avenida Ecología, en la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, alrededor de las 18:00 horas, lo que provocó la rápida movilización de las autoridades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Cabe destacar que al interior del inmueble había materiales inflamables, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Fuente: Tribuna del Yaqui