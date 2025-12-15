Claudia Sheinbaum informa que la propuesta de reforma electoral se presentará a mediados de enero de 2026

Ciudad de México.- A mediados de enero, el Gobierno Federal formalizará su propuesta de reforma electoral, en el que se mantienen como ejes fundamentales la revisión de las candidaturas plurinominales a las cámaras de Diputados y de Senadores, así como revisar la estructura de la organización electoral, para determinar si es necesario preservar a los Organismos Públicos Locales Electorales, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia, dijo que el concepto de democracia que asume su gobierno deriva de la visión de Abraham Lincoln de tener un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En este sentido, dijo que la definición de las listas plurinominales lo vienen realizando las cúpulas de cada partido político, aunque aclaró que en Morena, se realiza mediante una tómbola, sin la participación de la gente.

#MañaneraDelPueblo. A mediados de enero de 2026 se va a presentar la propuesta de una reforma electoral, anuncia @Claudiashein. Reflexiona sobre los temas más importantes que se definirán en la propuesta: la representación de las minorías, el futuro de las Oples, los recursos… pic.twitter.com/STT1s1byGZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 15, 2025

Reconoció que más allá de los mecanismos en las elecciones hay que convencer a la gente para ganar espacios por la vía de mayoría o para lograr una alcaldía, gubernatura o ganar la Presidencia. Señaló que los nuevos partidos deben cumplir los requisitos de participar sin alianzas en su primera elección y alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación para mantener el registro más allá de 2027 y poder contender en 2030.

Por otra parte, sobre las reformas legales en San Luis Potosí de que en la próxima elección de gobernador sea una mujer para beneficiar a la esposa del actual mandatario Ricardo Gallardo, Ruth González, ratificó su posición contraria a postular a familiares directos. Sin embargo precisó que esto será obligatorio hasta 2030, pero Morena aplicará esta medida a partir de 2027.

uD83DuDD34La reforma electoral será el tema central del próximo periodo ordinario del Senado que arranca en febrero, adelantó Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva.



Señaló que será tan profunda como la reforma judicial y que se busca aplicarla rumbo a las elecciones de… pic.twitter.com/8RA8AFtGz1 — Azucena Uresti (@azucenau) December 15, 2025

"Nosotros nos vamos a reunir en la Comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días porque ya terminaron los foros, porque el objetivo es recibir de la gente cuál era la propuesta para la Reforma y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá a mediados de enero, algo así, vendríamos haciendo pública la propuesta", dijo Sheinbaum.

Señaló que en su gobierno están en desacuerdo en las listas de los legisladores plurinominales y en los altos recursos que se destinan para organizar las elecciones. "Si las minorías deben tener representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, lo que desde mi perspectiva es fundamental en la Reforma, es las listas de pluri nominales, pues en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente", dijo.

"Y segundo es el recurso, la cantidad de recurso que se utiliza para las elecciones, y también valorar si es necesaria tantos esquemas organizativos, las OPLES y todo esto, que es importante y es parte de las propuestas que se hicieron en los foros", señaló.

#MañaneraDelPueblo || La presidenta @Claudiashein informó que en enero presentará la iniciativa de #ReformaElectoral con todo lo discutido en los foros. Mencionó que algunos de los temas que incluirá será:



uD83DuDCCCLa representación de las minorías.

uD83DuDCCCel futuro de las OPLES.

uD83DuDCCCLos… pic.twitter.com/PWt6WkKhgh — INFP Morena (@infpmorena) December 15, 2025

Sheinbaum Pardi dijo que no conoce la propuesta en materia de reforma electoral que presentaron los que impulsan "Somos México". Dijo que los que están impulsando que "Somos México" se conviertan en partido político, antes apoyaban al PRI y al PAN, pero ahora no se sienten representados por esas fuerzas políticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui