Clima HOY lunes 15 de diciembre 2025: Nuevo frente frío provoca LLUVIAS PUNTUALES esta NOCHE

Ciudad de México.- El nuevo frente frío número 21 está provocando lluvias intensas puntuales en diversas regiones del país este lunes 15 de diciembre de 2025 en la noche. TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima para hoy con información más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que si quieres conocer el reporte del tiempo completo, no dejes de leer.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este lunes y la madrugada del martes 16 de diciembre, el frente frío número 21 se extenderá desde el noroeste del golfo de México hasta el oriente del país, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en diversas regiones del país. En seguida, te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

¿Dónde lloverá este lunes 15 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales intensas en:

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias muy fuertes en:

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Papaloapan)

Oaxaca (norte y este)

Tabasco (sur)

Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes en:

San Luis Potosí (Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Capital, Las Montañas y Sotavento)

Tamaulipas (sur)

Yucatán (norte)

Quintana Roo (sur)

Chubascos en:

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

Lluvias aisladas en:

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Morelos

El SMN advierte que la masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente de fresco a frío en zonas del norte, centro, oriente y sureste del país, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se prevén bancos de niebla en zonas altas del noreste y oriente del país y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

