Ebrard protege 350 mil empleos tras aranceles de México a China, y otros países asiáticos

Ciudad de México.- Durante la mañanera del 15 de diciembre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, habló ante los medios sobre México, que impone aranceles del 50% a importaciones chinas. El secretario de Economía, afirmó que la decisión de México de aplicar aranceles a China responde a la necesidad de frenar prácticas que ponen en riesgo a la industria nacional y a cientos de miles de empleos. Explicó que el Gobierno busca "proteger el mercado interno" ante la llegada de productos con precios extremadamente bajos.

Ebrard detalló que las nuevas medidas se enfocan en sectores vulnerables como calzado, textil, vestido y acero. "Este paquete tiene que ver con productos que nos preocupan… el propósito es proteger empleos", dijo. Asimismo, señaló que la entrada masiva de mercancías baratas ha impedido que la industria mexicana compita en condiciones equitativas: "Cuando tienes eso no puede competir la industria nacional… al paso del tiempo se pierden miles de empleos".

El funcionario explicó que el déficit comercial con China e Indonesia se ha duplicado y que la importación de productos terminados afecta la estabilidad laboral del país. "Estimamos que estas medidas van a ayudar a cuidar 300 mil empleos", subrayó. También recordó que "la industria textil perdió al menos 100 mil empleos" en años recientes debido a la competencia desigual.

Ebrard afirmó que existe evidencia de sobreproducción internacional que afecta directamente a México, particularmente en sectores como acero. "Si un producto vale 100, ¿por qué lo vendes en 50?", cuestionó. Añadió que México está abierto a revisar casos específicos y que "se modificaron casos de autopartes que no se pueden producir aquí" para no afectar la cadena de suministro.

Por otra parte, aclaró que las medidas están diseñadas exclusivamente para fortalecer el mercado interno y no afectan las exportaciones hacia Estados Unidos. "Aquí tienes trabajadores de la industria, va teniendo un impacto en la economía… tiene que haber un suelo parejo", señaló. Subrayó que la postura mexicana es equiparable a la de otros países: "Todos los países lo hacen; India, por ejemplo, tiene un arancel de 150% sobre el tequila".

Sobre la relación bilateral, Ebrard resaltó que México dialogará con Beijing: "Vamos a hablar con China, tenemos derecho a proteger algunos sectores de la economía". Y reiteró que las decisiones se toman con una visión estratégica en medio de un entorno geopolítico complejo: "Tenemos que preservar la relación con EU, pero también tener una visión política propia".

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca estabilizar mercados, evitar pérdidas laborales y mantener condiciones equitativas frente a la competencia extranjera, mientras los aranceles a China se mantienen como herramienta central de protección económica.

