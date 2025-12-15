FGR niega persecución política en contra de la presidenta del MCCI: Esto y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 15 de diciembre, conoce que la FGR negó que se esté ejecutando una investigación en contra de la presidenta del MCCI, María Amparo Casar.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Ordenan juicio al exgobernador de Chihuahua por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue vinculado a un proceso penal por un juez federal con el que comenzará un juicio en su contra por presunto lavado de dinero.

Aranceles de México a China son para proteger a 350 mil empleos

El secretario de economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la decisión de imponer aranceles del 50 por ciento a las importaciones de China responde a la necesidad de frenar las prácticas que ponen en riesgo a la industria nacional y a cientos de miles de empleos, salvando así 350 mil empleos en el país.

FGR niega persecución política contra presidenta del MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que es "absolutamente falso" que se esté ejecutando una investigación por "consigna" en contra de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar.

Fuente: Tribuna del Yaqui