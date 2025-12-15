Niega FGR persecución política en investigación contra Amparo Casar, presidenta del MCCI

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que es "absolutamente falso" que se esté ejecutando una investigación por "consigna" en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la dependencia expuso que se ha insinuado en redes sociales que de manera “dolosa” está actuando contra la viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas", señaló la Fiscalía en el documento. La FGR precisó que el proceso que se ha dado a conocer obedece a que el Ministerio Público federal se encuentra analizando de manera detallada la indagatoria realizada en el mes de septiembre, con el objetivo de verificar que haya sido integrada conforme a derecho.

Esto, una vez que dicha carpeta fue judicializada "y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente", puntualizó la dependencia. Durante esta semana se dio a conocer que la Fiscalía busca imputar a María Amparo Casar por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la pensión vitalicia que Pemex le otorgó tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

Por este motivo, María Amparo Casar está citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde deberá comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández. Lo anterior ocurrió luego de que la FGR judicializó la carpeta de investigación iniciada contra la presidenta de MCCI, en la cual sostiene que se configuró el citado delito al obtener una pensión vitalicia otorgada por Pemex, después de que su esposo, Márquez Padilla, se suicidó el 7 de octubre de 2004.

El pasado 13 de mayo de 2024 la FGR informó que la carpeta de investigación fue iniciada desde el 5 de abril del mismo año, luego de que Pemex presentó una denuncia en contra de María Amparo Casar y sus hijos, al considerar que la pensión post mortem que obtuvieron fue ilícita.

Fuente: Tribuna del Yaqui