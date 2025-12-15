¡Precaución! Alertan LLUVIAS y BAJAS TEMPERATURAS en México HOY 15 de diciembre: Conagua

Ciudad de México.- El clima en México para este lunes 15 de diciembre de 2025 estará marcado por condiciones contrastantes que pueden afectar la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en varias regiones del país. Lluvias intensas, rachas fuertes de viento y un descenso notable de temperaturas en algunas zonas hacen recomendable mantenerse informado y tomar precauciones desde las primeras horas del día. ¡Aquí el pronóstico del tiempo íntegro!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este lunes, el Frente Frío número 21 interactuará con un canal de baja presión localizado en el sureste mexicano, lo que favorecerá un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

A ello se suma la influencia de una masa de aire polar, responsable del descenso de temperaturas en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como de un evento de viento del norte con rachas fuertes a muy fuertes en zonas del Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Además, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico contribuirá a la formación de lluvias en el occidente y centro del país.

Pronóstico de lluvias para hoy

Se prevén lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, particularmente en regiones como la Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y la zona Olmeca. También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Puebla, así como en el norte y oriente de Oaxaca y Chiapas. En entidades como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, las precipitaciones serán fuertes, mientras que estados del centro y occidente registrarán intervalos de chubascos.

En el norte del país, como Coahuila y Nuevo León, no se descartan lluvias aisladas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, con riesgo de encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

¡Buenos días! Infórmate en nuestro #VideoPronóstico sobre las condiciones #Meteorológicas que se prevén para este día en #México pic.twitter.com/jBK2v1zUYA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 15, 2025

Así estarán las temperaturas y vientos en México este lunes

En cuanto a las temperaturas máximas, se mantendrá ambiente caluroso en el Pacífico mexicano, con valores de 35 a 40°C en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En contraste, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas bajo cero en zonas serranas del norte del país, con heladas en Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora y el centro del país. ¡Toma precauciones!

Los vientos serán un factor relevante, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en costas del Golfo de México y la península de Yucatán. Recuerda disfrutar de tu jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)