Sheinbaum reacciona al triunfo de Kast en Chile: Asegura que la DERECHA no ganará en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 15 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el reciente resultado de las elecciones presidencias en Chile, donde el ultraderechista José Antonio Kast obtuvo la victoria.

Este hecho abrió un nuevo debate en América Latina. Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano subrayó que el avance de proyectos políticos de derecha en algunos países del continente obliga a revisar las condiciones sociales, políticas y económicas que influyen en el electorado, sin perder de vista el carácter democrático de los procesos electorales. En este sentido, la doctora Claudia Sheinbaum sostuvo que un resultado similar no se replicará en la República Mexicana.

En su intervención, la presidenta argumentó que el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) mantiene un respaldo social sólido debido a los resultados que, aseguró, ha entregado su Administración. Destacó avances en materia de reducción de pobreza y desigualdad, así como el fortalecimiento de políticas sociales, factores que, dijo, han contribuido a mantener la confianza ciudadana.

Asimismo, resaltó la importancia de la unidad interna dentro del movimiento político que encabeza como un elemento clave para conservar el apoyo popular.

Además aquí hay unidad, a veces cuando no hay unidad de los movimientos pues se genera esta disminución del apoyo. Y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y dar resultados, siempre dar resultados, honestidad y resultados y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo", dijo la presidenta mexicana.

Sheinbaum también reconoció formalmente el triunfo de José Antonio Kast, enfatizando que se trató de una decisión tomada en las urnas por la ciudadanía chilena. Señaló que, aunque desde su visión se privilegian gobiernos cercanos a la población, siempre debe respetarse la voluntad democrática de cada país.

En este contexto, llamó a los movimientos progresistas de América Latina a reflexionar sobre las razones que han permitido el ascenso de gobiernos de derecha en distintos puntos del continente, insistiendo en que cada caso debe analizarse desde su realidad particular.

