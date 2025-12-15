VIDEO: Jaloneos y golpes entre diputadas del PAN y Morena; suspenden la sesión en Congreso de CDMX

Ciudad de México.- Diputadas terminaron a golpes y jaloneos de cabello en plena sesión de este lunes 15 de diciembre. En los videos que circulan en redes sociales se observan a varias legisladoras jalándose el cabello entre sí, además que reparten gritos y manotazos.

Diputados del PAN tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México en protesta contra el dictamen por el que se desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Constitución capitalina.

La sesión ordinaria fue suspendida y se buscará retomar la discusión en una sede alterna. Los panistas acusaron que diputados de Morena pretenden modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia. Diputadas Morena agredieron a las diputadas del PAN, Daniela Álvarez y Claudia Pérez cuando tenían la tribuna tomada.

"No nos vamos a mover", afirmó la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de la bancada blanquiazul rodearon la tribuna. La diputada acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desaparecerá de la Constitución capitalina, motivo por el cual decidieron tomar la tribuna.

Usuarios en redes sociales compartieron el momento exacto en que legisladoras de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) pierden la paciencia, se golpean y se jalan de los cabellos. Estas imágenes ya dieron la vuelta a todo internet dividiendo opiniones entre los ciudadanos.

