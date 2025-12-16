Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la Aduana; "fue decisión de él", revela Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes 16 de diciembre de 2025 que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó su cargo como director general de la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aclarando que se trató de una determinación interna de la institución y no por revocación de visa estadounidense ni por una investigación abierta de la Fiscalía General de la República (FGR) como se había especulado.

La mandataria federal indicó que la decisión fue tomada directamente por el director de Aduanas sin ofrecer más detalles sobre los motivos de su salida. La renuncia de Márquez Hernández ocurre en medio de diversos señalamientos públicos sobre su situación patrimonial y sus presuntos vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual es investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una investigación, entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y de la empresa Aledo S.A. de C.V. No obstante, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, monto que, según el análisis, resulta insuficiente para sostener su estilo de vida.

A estos señalamientos se suma una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual reveló que el exfuncionario declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de sus recursos. Hasta el momento, ni la ANAM ni el propio Márquez Hernández han emitido un posicionamiento público adicional sobre estos señalamientos.

Sheinbaum enfatizó que "su gobierno no protege a nadie y que cualquier señalamiento con sustento se investiga; las denuncias administrativas corresponden a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras las denuncias penales son competencia de la Fiscalía General de la República". La presidenta destacó que el sistema anticorrupción permite imponer sanciones y, de ser necesario, llevar los casos al Tribunal Administrativo para acciones mayores, asegurando que se actuará con honestidad y responsabilidad ante cualquier irregularidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui