Clima en México HOY 16 de diciembre: Conagua alerta LLUVIAS, heladas y calor extremo

Ciudad de México.- Este martes 16 de diciembre de 2025, las condiciones del clima en México mostrarán contrastes importantes entre regiones, con lluvias relevantes en algunas zonas, bajas temperaturas durante la mañana y la noche, así como calor intenso en el occidente y sur del país. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos todo sobre el reporte del tiempo.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes diversos sistemas atmosféricos estarán influyendo en el clima del país. El Frente Frío número 21, junto con su masa de aire polar asociada, generará viento de componente norte con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

A lo largo del día, dicho sistema dejará de afectar gradualmente al país, lo que permitirá un ligero ascenso de las temperaturas diurnas. De manera paralela, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, favorecerán lluvias en amplias regiones del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de diciembre

Para este martes se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, donde las precipitaciones podrían ser más persistentes. También se esperan intervalos de chubascos en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En otras regiones del país, como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (Edomex), Morelos y Campeche, se pronostican lluvias aisladas.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables, mientras que las rachas de viento intensas podrían ocasionar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:36 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/6Gawezwlwy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 16, 2025

Temperaturas en México: Máximas y mínimas

En cuanto a las temperaturas, el contraste será notable. Durante el día, se esperan valores máximos de entre 35 y 40°C en el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Otras entidades como Morelos, Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán registrarán temperaturas máximas de entre 30 y 35°C.

Por la mañana y durante la noche, el ambiente será considerablemente más frío. Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En otras entidades del centro y occidente, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)