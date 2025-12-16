Clima HOY martes 16 de diciembre 2025 en la NOCHE: LLUVIAS FUERTES en las siguientes regiones

Ciudad de México.- Para la noche de este martes 16 de diciembre de 2025 se prevén lluvias puntuales fuertes en diversas zonas del país a causa de varios canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste del país; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del miércoles. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles 17 de diciembre, canales de baja presión tendrán interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, esto provocará lluvias puntuales intensas en distintas entidades. En seguida, te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

uD83EuDD76 ¡Toma tus precauciones!

Para esta noche y el miércoles, se prevé ambiente de #Frío a muy frío con #Heladas al amanecer, en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Consulta el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para mañana ?? pic.twitter.com/O6GnbZrl8l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

¿Dónde lloverá este MARTES 16 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales fuertes:

Tamaulipas

Chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Chihuahua

Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por otra parte, el SMN prevé ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Pronóstico de lluvias para mañana miércoles 17 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del norte, noreste y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/9UW23nIJFl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / SMN y Conagua