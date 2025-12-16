¡Síguenos!
Clima HOY martes 16 de diciembre 2025 en la NOCHE: LLUVIAS FUERTES en las siguientes regiones

Para hoy martes 16 de diciembre de 2025 en la noche se reportan lluvias puntuales fuertes en diferentes regiones; aquí te presentamos el reporte completo del clima

Pronóstico del clima para que las lluvias no te tomen por sorpresa Foto: Internet

Ciudad de México.- Para la noche de este martes 16 de diciembre de 2025 se prevén lluvias puntuales fuertes en diversas zonas del país a causa de varios canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste del país; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del miércoles. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles 17 de diciembre, canales de baja presión tendrán interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, esto provocará lluvias puntuales intensas en distintas entidades. En seguida, te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

¿Dónde lloverá este MARTES 16 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales fuertes:

  • Tamaulipas

Chubascos en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias aisladas en:

  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Colima
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
  • Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan)
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Por otra parte, el SMN prevé ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Pronóstico de lluvias para mañana miércoles 17 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Fuente: Tribuna del Yaqui / SMN y Conagua

