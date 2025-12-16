Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3996 de HOY martes 16 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy es martes 16 de diciembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3996, que celebra el Día de las y los Billeteros de Lotería Nacional. Aquí toda la información.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, este día es una celebración que honra la dedicación, perseverancia y compromiso de quienes, a lo largo de los años, han sido el vínculo más cercano entre Lotería Nacional y el pueblo de México. "Los billeteros, con su presencia en calles, mercados, plazas y comunidades de todo el país, representan la esencia misma de una tradición que ha acompañado a generaciones y que forma parte del paisaje cotidiano de la vida mexicana".

"Su labor va más allá de la venta de un billete: es un acto de confianza, de cercanía y de entusiasmo compartido. Son ellos quienes mantienen viva la emoción de la suerte y la ilusión de la esperanza, quienes llevan a cada rincón del país la posibilidad de transformar vidas y apoyar las causas sociales que Lotería Nacional ha impulsado desde su fundación", señala el comunicado.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3996 de hoy martes 16 de diciembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Hoy celebramos a quienes hacen posible que la ilusión llegue a cada rincón del país.

Las y los billeteros no solo venden cachitos: comparten sueños, esperanza y la emoción de ganar.



Con el #SorteoMayor No. 3996, honramos su entrega y su historia junto al pueblo mexicano. uD83CuDF40… pic.twitter.com/uMmwK2G9zp — Lotería Nacional (@lotenal) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui