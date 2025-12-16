Mejor aprovechamiento de residuos sólidos, responsabilidad de todas y todos: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "Es importante que gobiernos, empresas y población asumamos con responsabilidad la preservación y el cuidado del medio ambiente. De este esfuerzo compartido depende la salud del planeta, el bienestar de las familias y la prosperidad de las futuras generaciones. Un problema que actualmente buscamos solucionar es la acumulación de residuos sólidos urbanos", aseguró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

La legisladora sonorense recordó que, hace unos días, en el Senado de la República se aprobó la nueva Ley General de Economía Circular, con la que se pretende aprovechar mejor los residuos sólidos urbanos ampliando su vida útil. "La economía circular considera los siguientes pasos: extracción, uso, recicle, recuperación, reparación, reutilización y disposición final con minimización de residuos", aseguró.

Valles Sampedro mencionó que, de acuerdo con el Atlas Nacional de Residuos Sólidos, en 2022, la cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos recolectados en México llegó a 108 mil 146 toneladas. En tanto, Sonora es una de las entidades que genera más residuos por persona, con 1.13 kilogramos por habitante al día.

"Las fiestas decembrinas son una temporada donde aumenta el consumo. Es importante seguir promoviendo la conciencia ambiental en el estado y en el país, comprometiendo a las empresas con la implementación de estrategias alineadas con la economía circular; igualmente, fomentando en las familias la cultura de la separación de basura y facilitándoles la ubicación de los puntos de depósito de residuos y materiales para reutilizar y reciclar", finalizó la senadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui