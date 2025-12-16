Secretaría de Salud descarta emergencia sanitaria por influenza H3N2: Esto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de los mas importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 16 de diciembre, conoce que la Secretaría de Salud descartó que la influenza H3N2 represente una emergencia sanitaria para el país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum condena pelea en el Congreso de la CDMX



Tras la pelea entre legisladores del PAN y Morena, protagonizada el pasado lunes 15 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estuvo "muy mal", por lo que hizo un llamado a los legisladores para no llegar a este nivel de agresiones, pese a las diferencias políticas que se tengan.



Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la Aduana



La presidenta de México confirmó este martes que Alex Tonatiuh Márquez dejó su cargo como director general de la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aclarando que se trató de una determinación interna de la institución y no por la revocación de su visa estadounidense o la investigación abierta de la FGR.



Secretaría de Salud descartó emergencia sanitaria por influenza H3N2



La Secretaría de Salud Federal descartó que la República Mexicana enfrente una emergencia sanitaria por la circulación de la influenza H3N2; el titular de la dependencia reiteró que el país cuenta con vacunas y tratamientos suficientes para prevenir y atender los casos registrados.

