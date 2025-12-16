Sheinbaum condena VIOLENCIA en Congreso CDMX: "Está mal que se llegue a ese ESPECTÁCULO"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 16 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el vergonzoso hecho ocurrido el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), donde legisladores protagonizaron una pelea campal.

Como se recordará este lunes 15 de diciembre la sesión ordinaria del Congreso de la capital mexicana terminó en caos luego de una confrontación física entre legisladores del partido oficialista, Morena, y opositores del PAN, durante la discusión del dictamen que contempla la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX).

#EnLaMañanera | ? “Está mal que se llegue a este espectáculo”, Sheinbaum hace un llamado a los diputados a evitar la violencia, tras el intento de diputadas del PAN de tomar la tribuna del Congreso de la CDMX, que terminó en un zafarrancho pic.twitter.com/fYHPAo8MDk — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 16, 2025

Este enfrentamiento dejó como saldo a la diputada Claudia Pérez lesionada y obligó a suspender los trabajos legislativos.

Hoy, martes 16 de diciembre de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el incidente, a lo que dijo que estuvo "muy mal" el acto protagonizado por diputados de su partido y de la oposición: "Esta [muy] mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer". Como se recordará, este hecho quedó grabado en un video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En su intervención, la presidenta hizo un llamado a todos los legisladores mexicanos, mujeres y hombres, a no llegar a este nivel de agresiones, pese a las diferencias políticas que se tengan. Recordó que incluso, cuando Morena era la oposición al Gobierno en turno, llegó a tomar tribuna, pero no a violentar.

Un llamado a todos los diputados y diputadas, de todos los grupos, no tienen por qué llegar a la violencia. Entonces yo creo que no debe ocurrir eso. Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento, en contra de unas leyes, pero caer en un acto de violencia pues no es recomendable, es condenable, no debe ser", dijo la presidenta de México.

Como te informamos en TRIBUNA, el conflicto de ayer se detonó cuando diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la discusión del dictamen, al acusar que la mayoría de Morena pretendía modificar acuerdos previamente establecidos sobre la conformación del nuevo órgano de transparencia. Debido a que los panistas señalaron que "no se iban a mover", la tensión escaló rápidamente. Hubo gritos, empujones, jalones de pelo y golpes entre legisladores de ambas fuerzas políticas; principalmente, entre mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'