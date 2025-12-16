'Súper gripa' en México: Salud descarta emergencia por influenza H3N2; pide VACUNARSE

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Salud Federal compartió una buena noticia: descartó que la República Mexicana enfrente una emergencia sanitaria por la circulación de la influenza H3N2, conocida mediáticamente como 'súper gripa'. El titular de la dependencia, David Kershenobich, reiteró que el país cuenta con vacunas y tratamientos suficientes para atender los casos que pudieran presentarse durante la actual temporada invernal.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el titular de Salud Federal explicó que aunque en algunos países de Europa y ciudades en Estados Unidos (EU) se ha registrado un incremento en los contagios de este subtipo de influenza A, en territorio mexicano la situación se mantiene bajo control y sin riesgo epidemiológico. Sí hubo un caso, pero esta persona está curada ya.

Influenza H3N2 no representa una variante nueva

En su intervención, el funcionario aclaró que la H3N2 no corresponde a una nueva variante ni a un virus desconocido, sino a un subtipo de influenza estacional que se caracteriza por su alta capacidad de contagio, especialmente en los meses de frío. No obstante, subrayó que esta enfermedad es prevenible mediante la vacunación anual contra la influenza.

Señaló que en México, se ha confirmado únicamente un caso hasta el momento (un hombre adulto de 40 años que llegó a la Ciudad de México [CDMX]), y los registros actuales se mantienen en niveles similares a los observados en el mismo periodo de 2024, lo que descarta un repunte inusual o fuera de control, puntualizó el funcionario.

En este sentido, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a reforzar la vacunación contra la influenza, destacando que esta medida reduce de manera significativa los casos graves, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades, el país cuenta con abasto suficiente de la vacuna que se aplica cada temporada invernal, así como con tratamientos antivirales como el oseltamivir, utilizado en los casos que requieren atención médica.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacuna está disponible de forma gratuita y que su aplicación es prioritaria para los grupos considerados de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran:

Niñas y niños de seis meses a cinco años

Personas adultas mayores de 60 años

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad, asma o condiciones que debilitan el sistema inmunológico.

El secretario de Salud enfatizó que la estrategia preventiva es fundamental para evitar una saturación de los servicios médicos y reducir la propagación del virus durante la temporada invernal.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'