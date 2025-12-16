Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 16 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

En las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, a las 06:30 horas, miembros del Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se concentrarán en la Estación Chabacano, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada San Antonio Abad, Col. Obrera; y a las 07:30 horas, en la Estación Mixcoac, Líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Av. Revolución, Col. Escandón.

De hecho, abordarán transporte para dar inicio a la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Barranca de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón. Se espera que se unan en apoyo algunas organizaciones, como Colectivo Una Luz en el Camino CDMX y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional. Es necesario mencionar que habrá un aforo de 80 personas.

Tráfico en CDMX hoy 16 de diciembre

Este día, en lo que respecta a las citas agendadas, está una en la alcaldía Álvaro Obregón, alrededor de las 10:00 horas, que involucra a los integrantes de la Coordinación Nacional en Defensa de la Vivienda A.C., quienes se verán en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Av. Barranca del Muerto No. 280, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón. El propósito es externar su inconformidad frente al aumento en el pago de los créditos hipotecarios.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Servicios de emergencia laboran por percance vehicular sobre Circuito Interior y Río Ebro, colonia Cuauhtémoc, @AlcCuauhtemocMx.#911CDMX uD83DuDCF2#C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 16, 2025

Finalmente, en punto de las 16:00 horas, en la alcaldía Magdalena Contreras, vecinos de la Colonia Barros Sierra se reunirán en el Centro Deportivo Barros Sierra, Av. de las Torres y Av. San Bernabé, Col. Barros Sierra, Alc. Magdalena Contreras, en rechazo a la construcción de estaciones del Cablebús en la zona. Cabe destacar que se espera que en esta reunión haya aproximadamente 25 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui