"Ya me llegó mi tarjeta"; Gerardo Fernández Noroña recibe Pensión del Bienestar y lo critican

Ciudad de México.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, desató polémica en redes sociales, donde usuarios lo criticaron fuertemente por haber obtenido su pensión del Bienestar, un apoyo del gobierno dirigido a los adultos mayores de 65 años. "Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar", expresó el senador en sus redes sociales esta tarde del lunes 15 de diciembre.

De acuerdo con el programa Pensión del Bienestar, un adulto mayor de 65 años recibirá cada dos meses la cantidad de 6 mil 200 pesos, pero a partir del 2026 la proyección será de 6 mil 430 pesos, es decir, un incremento de 230 pesos. Tras compartir una foto de él junto con su tarjeta, rápidamente el senador morenista Fernández Noroña empezó varios comentarios, los cuales estuvieron lejos de la ovación y fueron más en un sentido ácido.

El expresidente del Senado fue cuestionado en redes sociales sobre si, al ser funcionario público necesita ese apoyo económico de la Pensión del Bienestar, a lo que no respondió aún. Desde marzo pasado, Noroña celebró que "ya le tocaba" la Pensión del Bienestar, aunque aún no había realizado el trámite. El senador, de 65 años de edad, habría realizado su solicitud en agosto pasado, para finalmente obtener su tarjeta del Bienestar este lunes 15 de diciembre, como parte del inicio del programa de entregas.

"¡Ya voy a recibir mi pensión de adulto mayor!", celebró Noroña en una de sus videocharlas en marzo pasado, lo que le provocó polémicas en medio de señalamientos por viajes a Europa en modalidades 'de lujo'. "Senador, no sea cínico, usted no necesita ese apoyo. Perdón, pero esa universalidad que le llaman solo demuestra que hay gente miserable que, aun con recursos, se aprovecha de la generosidad del Estado. Senador, de verdad, no sea miserable", escribió el usuario Aldo Rafel Gutiérrez.

Otro de los comentarios más duros contra el legislador fue el del usuario Uriel Artigas: "Cínico, todo lo que gana de su salario y demás, encima a pulir más al erario. Y se quejaba de Salinas y de Fox, jajajaja", se lee en el post publicado por Fernández Noroña. En tanto, Raúl Zaragoza, otro de los usuarios que comentó el post del senador, se lanzó duramente contra el morenista, esto al expresar: "Ya salió para la letra de la Volvo y la casita en Tepoztlán, palurdo. Solo restas en el movimiento", expresó el internauta.

