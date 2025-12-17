Alex Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación Aduanera, ayudó en caso de huachicol fiscal: Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 17 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las razones que llevaron a la salida del exdirector de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, y si este estuvo relacionado por la polémica red de huachicol fiscal, descubierta hace unos meses.

Ante la pregunta, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que, hasta el momento, no existe ningún indicio que relacione al exfuncionario con actividades irregulares. No obstante, señaló que el exfuncionario Alex Tonatiuh Márquez Hernández colaboró con información clave en la investigación que derivó en el aseguramiento de un buque presuntamente vinculado con huachicol fiscal en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

#Nacional | Claudia Sheinbaum insiste en que Alex Tonatiuh Márquez, el exdirector de Investigación Aduanera, no está bajo alguna investigación confirmada; aun así, ya no trabaja en Aduanas uD83DuDDE3? pic.twitter.com/JUAxeJASHK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Puntualizó que su actuación se dio en el marco de sus responsabilidades como servidor público.

Información que detonó la investigación en el puerto de Tampico

Sheinbaum explicó que Márquez Hernández alertó a las autoridades sobre la presencia de pipas de combustible dentro del puerto de Tampico, lo que permitió iniciar una revisión más amplia que concluyó con la localización de un buque con carga presuntamente irregular: "Este funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico… él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto".

De acuerdo con la mandataria, esta información fue determinante para que las autoridades federales activaran los protocolos de investigación y aseguramiento. Añadió que el director general de Aduanas consideró que el exfuncionario actuó conforme a sus atribuciones.

Remoción del cargo y postura del Gobierno federal

La titular del Ejecutivo federal confirmó que Alex Tonatiuh Márquez fue removido de su cargo como director general de Investigación Aduanera, una decisión tomada directamente por la autoridad responsable de la ANAM. Aclaró que esta determinación se dio de manera administrativa y no está vinculada, hasta ahora, con una investigación formal en su contra.

Ante versiones sobre un posible retiro de su visa estadounidense o indagatorias abiertas, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no tiene conocimiento oficial de ninguna de estas situaciones. No obstante, señaló que cualquier investigación adicional deberá ser informada por la Secretaría correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui