Claudia Sheinbaum designa a Esthela Damián como consejera jurídica: Esto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 17 de diciembre, conoce a la nueva consejera jurídica designada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Se trata de Esthela Damián.

Sinaloa recibirá 308mdp en fondos federales para seguridad en 2026

El estado de Sinaloa recibirá en 2026 un total de 308 millones de pesos en fondos federales destinados a la seguridad pública, así lo informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.



Abandonan a mujer de la tercera edad en brecha de Tamaulipas

Autoridades del municipio de Matamoros, Tamaulipas, recibieron un reporte sobre el hallazgo de una mujer de la tercera edad en estado de abandono; paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar apoyo urgente a la mujer, quien presentó un cuadro de hipotermia, debilidad extrema y condiciones de salud precarias.



Esthela Damián Peralta será la nueva consejera jurídica de presidencia

El Gobierno Federal informó este miércoles que la presidenta de México designó a Esthela Damián Peralta como su nueva consejera jurídica, cargo que anteriormente era de Ernestina Godoy, quien hoy es la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuente: Tribuna del Yaqui