Clima de la NOCHE: Se prevén lluvias aisladas para este miércoles 17 de diciembre ¿en Sonora?

Ciudad de México.- ¿Tienes planes para salir de casa o hacer actividades al aire libre durante la noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025? Te invitamos a que te mantengas informado sobre el pronóstico del clima en Sonora y en otros estados de la República Mexicana. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han compartido el reporte sobre el estado de tiempo de las próximas horas para tu región.

De acuerdo con el informe más actualizado de Conagua, durante esta noche y madrugada del jueves, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste, ocasionará lluvias puntuales fuertes en entidades como Tamaulipas (noreste) y Chiapas (sur).

Se esperan chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Así como lluvias aisladas en Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento y Las Montañas) y Quintana Roo.

Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones", se puede leer en el comunicado oficial.

Para lo que resta del día se pronostican #Lluvias fuertes en regiones de #Tamaulipas y #Chiapas, así como lluvias y #Chubascos en zonas del oriente y sureste de #Mexico. Más información en el #Pronóstico a 96 horas ??https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/vF5ByvpzkV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 18, 2025

¿Cómo será el clima mañana jueves 18 de diciembre de 2025 en Sonora?

Con respecto al pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025, el organismo advirtió sobre una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país. Por ello se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en el estado de Sonora.

También se espera un cielo despejado y sin lluvia en la región, aunque un ambiente fresco y heladas en zonas serranas de la entidad. Sin embargo, para la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, con un viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Ahora que ya estás informado sobre el pronóstico del clima para mañana, te invitamos a que tomes las debidas precauciones al salir de casa.

Conoce el #PronósticoDelTiempo para esta noche y las primeras horas del jueves, con el pronóstico general vespertino ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/Yt9R0NKfOY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui