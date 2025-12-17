¿Cómo estará el CLIMA México HOY? Conagua advierte LLUVIAS y frío este 17 de diciembre

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de diciembre, el clima en México mantendrá un comportamiento variable que puede influir en las actividades diarias, sobre todo en regiones donde se esperan lluvias intensas y descensos marcados de temperatura durante la mañana y la noche. Aunque en gran parte del país se prevé un ambiente estable, las condiciones atmosféricas hacen recomendable mantenerse informado para tomar precauciones. ¡Aquí más detalles para que planifiques tu jornada!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este día, canales de baja presión ubicados sobre el oriente y sureste del país interactuarán con una vaguada en altura que se extiende sobre el noreste, centro y occidente de México. A estos sistemas se suma la corriente en chorro subtropical y el ingreso de aire húmedo proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias en amplias zonas del país.

Así será el clima México HOY miércoles 17 de diciembre. Foto: Conagua

Además, el aporte de humedad desde el mar Caribe reforzará la probabilidad de chubascos en el sureste. Hacia la noche, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte, mientras que las autoridades mantienen vigilancia ante su posible impacto en los próximos días.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el norte de Tamaulipas, donde se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. En tanto, se esperan chubascos en entidades del norte, noreste, occidente, centro y sureste del país, además de la península de Yucatán. Estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo podrían registrar lluvias de intensidad moderada.

También se pronostican lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y algunas regiones de Puebla y Veracruz. Estas condiciones podrían provocar el aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. Asimismo, las rachas de viento fuertes a muy fuertes representan riesgo de caída de árboles y anuncios.

Temperaturas en México

El contraste térmico será una de las principales características del día. Durante la mañana, persistirá un ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas serranas. Se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 10°C en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Edomex, Tlaxcala y Puebla podrían registrar valores cercanos a cero grados.

Conforme avance el día, las temperaturas diurnas mostrarán un incremento gradual en gran parte del país. En el sur, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas alcanzarán máximas de entre 35 y 40°C, mientras que regiones del noroeste, occidente y sureste presentarán valores de 30 a 35°C.

