Detienen a 'El Yeicob', principal socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Ciudad de México.- Jacobo Reyes León, alias 'El Yeicob', identificado como líder de la organización de 'huachicol', tráfico de armas y de droga, al que la Fiscalía General de la República (FGR) vincula al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, se encuentra detenido.

Reyes León, excomisario de Seguridad Pública de Acolman y excandidato a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, había solicitado un amparo para no ser detenido; sin embargo, este miércoles 17 de diciembre de 2025 aparece en el Registro Nacional de Detenciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que Reyes León es conocido como 'El Lic' o 'El Yeicob', igual a como se señala en el expediente de la FGR.

Pide amparo 'Yaicob', presunto cómplice de Rocha Cantú

Según la ficha, su detención ocurrió a las 10:30 de la mañana del lunes en avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La detención de Jacobo Reyes León, alias 'el Jacob' o 'el Yeicob', forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República de México que también involucra al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo.

Rocha Cantú es investigado por presunta participación en una red de delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas para el crimen organizado, 'huachicol' y lavado de dinero. Versiones extraoficiales apuntan a que Reyes León se entregó a la FGR, aunque eso no se ha confirmado oficialmente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo registra como un hombre de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, barba y bigote afeitados y, en su detención, portaba sudadera gris, pants rojo y tenis azules.

Detenido Jacobo Reyes León, “El Yeicob”, señalado como líder de una organización criminal de hidrocarburo, tráfico de armas y de droga



Relacionado con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo pic.twitter.com/v3J1hmWZDU — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 17, 2025

'El Yeicob' contaba con una orden de aprehensión que fue liberada el 15 de noviembre por Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro. También ordenó la captura de otros siete presuntos cómplices de la organización criminal. En 2021 aceptó contar con denuncias en su contra por abusos, tortura y corrupción e incluso dijo que comparecio cuatro veces ante la Fiscalía del Edomex.

uD83DuDC51 ¡Cae socio de Miss Universo! uD83DuDEA8



uD83DuDC6EuD83CuDFFB???La @FGRMexico detuvo a Jacobo Reyes León, exaspirante del PRD y presunto líder criminal en la CDMX. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDC64 A "El Yeicob" se le vincula directamente con Raúl Rocha Cantú uD83EuDD35uD83CuDFFB??? por liderar una red de huachicoleo, tráfico de armas y drogas. uD83DuDE31… pic.twitter.com/1sSmuN5JZW — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui