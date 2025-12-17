Esthela Damián Peralta sustituye a Ernestina Godoy; será la nueva consejera jurídica de presidencia

Ciudad de México.- El Gobierno Federal informó este miércoles 17 de diciembre de 2025 que la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Esthela Damián Peralta como su nueva consejera jurídica. El cargo era anteriormente ocupado por Ernestina Godoy, quien hoy ocupa la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Actualmente, Damián Peralta se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según un documento del Gobierno Federal, en este cargo estuvo al frente de la estrategia para atender las causas de la violencia, con visión jurídica, social y de derechos humanos.

Tras darse a conocer el nombramiento, la nueva consejera jurídica agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y aseguró que trabajará con lealtad a su proyecto. "Agradezco la confianza de la presidenta. La asumo con responsabilidad, trabajo diario, y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer presidenta de México", dijo.

Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, aunque ha laborado en el servicio público y el ámbito legislativo. Asimismo, Esthela Damián Peralta trabajó como secretaria particular de Claudia Sheinbaum entre 2022 y 2023, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/RpDLWDXX3Z pic.twitter.com/a0oXnjzpBp — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 17, 2025

En el documento se señala que ella era la encargada de coordinar la agenda de la jefa de Gobierno y se mantuvo en el cargo por 13 meses. Previamente, de 2018 a 2022, fue directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en donde se encargo de dirigir y supervisar programas y acciones de pro de la niñez y sus familias.

"Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y jóvenes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional", menciona un comunicado del Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica del Ejecutivo federal. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/bxkUpKvZU6 — N+ FORO (@nmasforo) December 17, 2025

