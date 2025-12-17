FGR detiene a exasesora de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, acusada por lavado de dinero y delincuencia organizada

Ciudad de México.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a María Vanesa 'N', exasesora del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR realizó la captura por una orden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

García Luna está actualmente preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 38 años por trabajar con el Cártel de Sinaloa. Agentes federales ubicaron a la mujer en la alcaldía Benito Juárez. La FGR la acusa formalmente de dos delitos graves: Operaciones con dinero de origen ilegal (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

Las autoridades investigan a María Vanesa 'N', ligada a García Luna, por dos actividades ilícitas principales, según el comunicado oficial de la Fiscalía. En primer lugar, se le señala como la representante legal de una empresa llamada 'Nunvav, Inc.' . La FGR cree que usó esta compañía para lavar grandes cantidades de dinero proveniente del crimen organizado, moviéndolo a través del sistema bancario para hacerlo parecer legal.

En segundo lugar, y quizás más grave, la acusan de estar vinculada a un esquema para robar dinero público. La investigación indica que participó en el desvío de fondos que pertenecían a dos dependencias del Gobierno Federal: la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación. Según la FGR, ese dinero desviado terminó beneficiando, entre otros, al propio Genaro García Luna y a miembros de su familia.

El arresto fue resultado de un operativo de inteligencia prolongado, donde varias agencias de seguridad trabajaron juntas. Fuero los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR los que la encontraron En un domicilio de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Junto con el apoyo del operativo del Gabinete de Seguridad, que incluyó a la Policía Federal (SSPC), el Ejército (Sedena), la Marina (Semar) y el Centro de Inteligencia (CNI).

Tras la captura, la trasladaron para una revisión médica y luego la llevaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. Ahí quedará a disposición de un juez federal. Con la detención ya concretada, el proceso legal entra en una fase crucial. La mujer se encuentra ahora en una prisión federal en Morelos a la espera de su primera audiencia ante un juez.

En esta audiencia inicial, que debe celebrarse en los próximos días, el Ministerio Público Federal le presentará formalmente los cargos en su contra (lo que se llama 'imputación'). El juez escuchará los argumentos de la fiscalía y de la defensa, y decidirá si la deja en prisión preventiva o bajo otra medida mientras avanza la investigación. Este es solo el comienzo de un proceso judicial que podría extenderse por muchos meses.

El éxito de la FGR dependerá de qué tan sólidas sean las pruebas que logre presentar ante el juez para vincular a la acusada con los desvíos de dinero público y con el lavado para el cártel. Esta detención es un recordatorio de que las consecuencias legales por los actos de la pasada administración de seguridad aún están desarrollándose.

Fuente: Tribuna del Yaqui