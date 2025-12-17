Fuerzas especiales de EU podrían ingresar a México; Sheinbaum pide autorización al Senado para su llegada

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado formalmente una solicitud al Senado de la República para permitir el ingreso de un grupo de elementos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, conocidos como Navy SEAL's, a territorio mexicano. Esta petición tiene como objetivo principal la realización de un adiestramiento conjunto denominado 'Fortalecer las Capacidades de Operaciones Especiales', el cual se llevaría a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Marina.

El ejercicio está programado para desarrollarse durante el primer trimestre del año 2026 en el Estado de México, específicamente en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Según el documento enviado al Poder Legislativo, se espera la llegada de 19 miembros pertenecientes a Navy SEAL´s y una decena pertenecientes del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales. Estos efectivos ingresarían portando su armamento reglamentario y equipo táctico necesario para las prácticas.

Un punto fundamental en la propuesta del Ejecutivo Federal es la aclaración de que esta visita no compromete la soberanía nacional. Se enfatiza que el personal estadounidense no participará en operativos reales de seguridad pública ni en combates contra grupos criminales, limitándose estrictamente a labores de enseñanza y capacitación técnica.

Este tipo de intercambios son comunes en la agenda bilateral, pero requieren la aprobación constitucional del Senado para que militares extranjeros puedan entrar armados al país. Finalmente, el gobierno destaca que mejorar la formación de las unidades de élite mexicanas es una prioridad para enfrentar con éxito las tareas de vigilancia y protección de las instituciones.

Al recibir instrucción de una de las fuerzas mejor preparadas del mundo, la Marina de México busca actualizar sus protocolos de respuesta y manejo de situaciones complejas. Se espera que en los próximos días las comisiones correspondientes en la Cámara de Senadores analicen y dictaminen esta petición para permitir que la logística del entrenamiento comience según lo planeado por las autoridades de defensa de ambos países.

