Ciudad Obregón, Sonora.- Al anochecer de aquel miércoles 2 de octubre de 1968, ocurría en la Ciudad de México una de las tragedias que han dejado profunda huella en la vida política nacional. La llamada 'Matanza de Tlatelolco', que enlutó a México, sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, con violentos hechos que se extendieron por horas, tiempo en el que el Ejército Mexicano y el Batallón Olimpia, integrado por miembros del Estado Mayor Presidencial, efectuaron las agresiones y el operativo para controlar a los miles de estudiantes universitarios que se manifestaban.

TRIBUNA presentaba en su portada esa lamentable noticia en su edición del día 3 de octubre, junto a los graves daños en infraestructura y cultivos que había ocasionado el huracán Pauline en varias zonas del Estado de Sonora. Hace un par de meses se cumplieron 57 años de la masacre que cobró un inexacto número de vidas, pues mientras las cifras oficiales se daban de entre 20 y 40 personas fallecidas y cientos de heridos, sin embargo, posteriores investigaciones y estimaciones han apuntado a una cifra de más de 300 muertos, mientras que las autoridades de la Dirección Federal de Seguridad reportaron mil 345 personas detenidas.

60 años, 60 historias: El año que México no olvida

Las manifestaciones del llamado 'Movimiento Mexicano de 1968' crecían cada vez más, ocurriendo esa tarde un choque entre las fuerzas armadas y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras universidades de la capital mexicana. Los hechos ocurrieron 10 días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de ese mismo año, realizados en la misma Ciudad de México.

Los Juegos Olímpicos

El presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz inauguró finalmente los Juegos Olímpicos el 12 de octubre, que fueron los primeros en realizarse en Latinoamérica y que estuvieron marcados por varios récords debido a la altura de la ciudad de dos mil 240 metros sobre el nivel del mar. Debido a ese evento deportivo, la infraestructura de la capital mexicana sufrió una transformación, creando nuevas vías de comunicación como el Periférico y la Villa Olímpica, por mencionar algunas. Así destacaba México su capacidad para organizar eventos de esa magnitud, aunque fue marcado por la tensión social y política de la 'Matanza de Tlatelolco'.

Fuente: Tribuna del Yaqui