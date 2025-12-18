Activan ALERTA AMARILLA en alcaldías de la CDMX: Pronostican frío intenso este VIERNES 19 de diciembre

Ciudad de México.- Las autoridades capitalinas, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, han emitido un aviso preventivo de suma importancia debido a las condiciones climáticas que se presentarán próximamente. Se ha confirmado la activación de la Alerta Amarilla en cinco alcaldías por el descenso de las temperaturas para las primeras horas de este viernes 19 de diciembre de 2025.

Este fenómeno meteorológico marca un cambio drástico en el ambiente de la Ciudad de México, recordándole a los habitantes que el último mes del año ha traído consigo el frío característico de la temporada invernal, haciendo que las mañanas sean particularmente complicadas para quienes realizan actividades al aire libre.

El foco de atención se concentra primordialmente en cinco demarcaciones ubicadas en el sur de la CDMX, las cuales suelen registrar los índices térmicos más bajos por su altitud. Las alcaldías en las que se activó dicha alerta son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. En estas zonas, los pronósticos meteorológicos indican que el termómetro oscilará entre los 4 y los 6 grados centígrados.

Ante este panorama, Protección Civil ha emitido recomendaciones para salvaguardar la salud. Se exhorta a la población a utilizar ropa abrigadora, prestando atención a cubrir nariz y boca para evitar la inhalación de aire frío, lo que podría derivar en enfermedades. Asimismo, se hace un llamado a la protección de los animales de compañía; se pide a los dueños que metan a sus mascotas a casa y no las dejen a la intemperie durante la madrugada, evitando riesgos innecesarios.

No obstante, el frío no se limitará a la capital, ya que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que gran parte del territorio sufrirá los efectos de las bajas temperaturas. Las regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central enfrentarán un clima hostil con heladas al amanecer, especialmente en zonas altas, lo que confirma que el Frente Frío impacta de manera generalizada.

El reporte detalla que en Chihuahua y Durango se prevén mínimas de entre -10 y -5 grados. En otras entidades como Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de México, el termómetro podría caer hasta los -5 grados centígrados, generando heladas severas durante toda la madrugada del viernes. Finalmente, estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca experimentarán temperaturas de entre 0 y 5 grados en sus zonas serranas.

