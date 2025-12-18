Clima HOY jueves 18 de diciembre en la NOCHE: Frente frío 22 trae LLUVIAS en las siguientes regiones

Ciudad de México.- Para la noche de este jueves 18 de diciembre de 2025 se prevén lluvias en diversas zonas del país a causa del frente frío número 22; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del viernes 19 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes 19 de diciembre, el frente frío número 22 ingresará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro polar y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; esto provocará lluvias en diversas regiones del país. Te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

¿Dónde lloverá este jueves 18 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

Lluvias fuertes en:

Campeche

Quintana Roo

Chubascos en:

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Oaxaca

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas)

Tabasco

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Hidalgo

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis)

Morelos

Guerrero

Michoacán

¿Dónde lloverá este viernes 19 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Para mañana viernes, el sistema frontal número 22 se extenderá con características de estacionario desde el noreste del golfo de México hasta el noreste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México; dichos sistemas generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua