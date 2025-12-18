Clima México HOY 18 de diciembre: LLUVIAS intensas, vientos fuertes y temperaturas diversas

Ciudad de México.- Este jueves 18 de diciembre de 2025, el clima en México estará influenciado por varios sistemas atmosféricos que provocarán contrastes importantes entre regiones, por lo que es recomendable mantenerse informado antes de salir de casa. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, otras registrarán vientos fuertes o temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, a lo largo del día. ¡Aquí más detalles!

¿Cómo estará el Clima México este jueves?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este día, la interacción de la vaguada polar y los canales de baja presión favorecerá la presencia de lluvias y tormentas en estados del occidente, centro y sureste del país, así como en el Valle de México y la península de Yucatán.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

En el noreste, el avance del Frente Frío, junto con una línea seca y la corriente en chorro polar, generará rachas de viento fuertes a muy fuertes, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con velocidades que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las condiciones atmosféricas propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, donde los acumulados podrían ser significativos. También se esperan chubascos con lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, mientras que intervalos de chubascos se presentarán en regiones de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. En entidades como Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Guerrero y Michoacán se prevén lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían provocar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, durante la tarde se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en diversas regiones. Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, especialmente en la zona del istmo, registrarán temperaturas máximas de entre 35 y 40°C. Valores de 30 a 35°C se presentarán en entidades como Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Por la mañana y durante la noche, el ambiente será frío a muy frío en zonas altas del país. Las temperaturas mínimas descenderán hasta valores de -10 a -5°C con heladas en regiones serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan mínimas de -5 a 0°C. En otras regiones serranas del centro y occidente del país, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)