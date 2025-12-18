Emiten orden de captura contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo: Esto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 18 de diciembre, conoce que la FGR emitió una orden de captura en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el Gobierno mexicano

Este jueves 18 de diciembre, el Gobierno Federal y productores del campo concluyeron una mesa de trabajo en la que se acordaron acciones para fortalecer al sector agroalimentario. Tras haber logrado este acuerdo, quedarían suspendidos los bloqueos carreteros.



Sheinbaum pide a la ONU evitar conflicto entre EU y Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir su papel y evitar que se dé un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, esto tras la escalada de amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump.



FGR solicita captura de copropietario de Miss Universo

Por el delito de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, luego de que dejara sin efectos el criterio de oportunidad que le había permitido enfrentar el proceso judicial en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui